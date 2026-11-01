Un sismo de 3,9 sacudió Salta durante la madrugada

La madrugada de este domingo 1 de noviembre sorprendió a los salteños con un movimiento sísmico que se hizo sentir en distintos puntos de la provincia, mientras algunos descansaban y otros todavía participaban de las celebraciones de Halloween.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor tuvo una magnitud de 3,9 y se produjo exactamente a las 00.59.13. El epicentro se ubicó a 26 kilómetros al sur de San José de Metán, a 66 kilómetros al noroeste de La Fragua y a 86 kilómetros al sudoeste de Joaquín V. González.

El fenómeno ocurrió a una profundidad de apenas 17 kilómetros, una característica que contribuyó a que fuera percibido por habitantes de distintas localidades.

Dónde se sintió el sismo

De acuerdo con los registros del INPRES, San José de Metán y Rosario de la Frontera estuvieron entre las localidades donde el movimiento se percibió con mayor intensidad, con valores de entre III y IV en la escala Mercalli Modificada.

Estos niveles indican que el temblor puede ser advertido por personas en reposo y provocar la oscilación de objetos colgantes.

En Salta capital, la intensidad alcanzó el grado III, por lo que algunas personas pudieron sentir el movimiento mientras descansaban o permanecían dentro de sus viviendas.

El sismo también se percibió en San Miguel de Tucumán, donde la intensidad fue de entre II y III, correspondiente a una percepción leve, principalmente entre personas en reposo o dentro de edificios.

Evacuaron preventivamente el Hotel Termas

Uno de los episodios que dejó el temblor ocurrió en el Hotel Termas de Rosario de la Frontera, que fue evacuado de manera preventiva alrededor de la 1 de la madrugada.

Huéspedes y personal salieron del edificio y se dirigieron hacia los espacios exteriores de manera ordenada, como medida de precaución ante el movimiento sísmico.

No se reportaron personas heridas ni daños estructurales de consideración. Tras una revisión del establecimiento, los ocupantes pudieron regresar a sus habitaciones.