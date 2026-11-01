Salta lleva a 357 jóvenes deportistas a los Juegos Nacionales Evita

Salta ya está en camino a una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita. Un total de 357 deportistas de hasta 17 años viajaron este sábado hacia Mar del Plata para participar de la competencia, que reúne a jóvenes talentos de todo el país.

La delegación llegará este domingo a la ciudad costera y estará integrada por representantes de 23 municipios salteños, una presencia que refleja el alcance territorial del deporte provincial y el trabajo que se desarrolla en distintas localidades.

Competencia en 38 disciplinas

Los atletas salteños participarán en 38 disciplinas, de las cuales 31 corresponden a modalidades convencionales y siete a adaptadas.

Entre las competencias previstas se encuentran atletismo, básquet 3x3, bádminton, boxeo, ciclismo, futsal, gimnasia, judo, natación, rugby 7, vóleibol, hockey, tenis y pádel.

La representación provincial también incluirá disciplinas adaptadas, como atletismo, natación, básquet 3x3, tenis de mesa, vóleibol sentado, boccia y goalball, con el objetivo de garantizar la participación de deportistas con distintas capacidades.

El grupo viaja acompañado por entrenadores, coordinadores, profesionales médicos y personal de la Secretaría de Deportes, que estarán a cargo del acompañamiento y la asistencia durante la competencia.