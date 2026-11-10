Salta celebra el Día de la Tradición con música y danzas en el Cabildo
La Municipalidad de Salta conmemora hoy el Día de la Tradición con una gran celebración en la explanada del Cabildo, abierta a vecinos y turistas.
Salta Hoy
10 / 11 / 2026
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Desde las 11:00, el evento contará con las actuaciones en vivo de la Banda Municipal “25 de Mayo” y el grupo Los Ceibales.
Además la jornada se llenará de color y movimiento con las presentaciones coreográficas de la Escuela de Danzas Belén Jaramillo, Nativos Dance Company y bailarines de la tradicional Peña Balderrama.
Como cierre de la celebración, a las 20:00 el histórico edificio se iluminará con los colores celeste y blanco.