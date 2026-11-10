Salta celebra el Día de la Tradición con música y danzas en el Cabildo

Desde las 11:00, el evento contará con las actuaciones en vivo de la Banda Municipal “25 de Mayo” y el grupo Los Ceibales.

Además la jornada se llenará de color y movimiento con las presentaciones coreográficas de la Escuela de Danzas Belén Jaramillo, Nativos Dance Company y bailarines de la tradicional Peña Balderrama.

Como cierre de la celebración, a las 20:00 el histórico edificio se iluminará con los colores celeste y blanco.