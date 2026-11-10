Salta presenta su oferta educativa en una nueva edición de ExpoFuturo

La apertura está prevista a las 10:00 en el Anfiteatro de la Usina Cultural.

La propuesta presencial reunirá a más de 27.000 estudiantes de 197 instituciones del área metropolitana y General Güemes.

Universidades, institutos, centros de formación profesional y fuerzas de seguridad presentarán sus opciones educativas y laborales.

En simultáneo, habrá jornadas institucionales en el resto de la provincia y una plataforma virtual para más de 20.000 jóvenes.

En total, la iniciativa llegará a 434 establecimientos y más de 47.000 estudiantes salteños.