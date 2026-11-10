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Salta presenta su oferta educativa en una nueva edición de ExpoFuturo

Se realizará hoy y mañana en la Usina Cultural y el Colegio N.º 5080 “Dr. Antonio de Castro” ex Colegio Nacional.

Salta Hoy

10 / 11 / 2026

 

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La apertura está prevista a las 10:00 en el Anfiteatro de la Usina Cultural. 

La propuesta presencial reunirá a más de 27.000 estudiantes de 197 instituciones del área metropolitana y General Güemes. 

Universidades, institutos, centros de formación profesional y fuerzas de seguridad presentarán sus opciones educativas y laborales. 

En simultáneo, habrá jornadas institucionales en el resto de la provincia y una plataforma virtual para más de 20.000 jóvenes. 

En total, la iniciativa llegará a 434 establecimientos y más de 47.000 estudiantes salteños.

 

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