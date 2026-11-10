Salta presenta su oferta educativa en una nueva edición de ExpoFuturo
Se realizará hoy y mañana en la Usina Cultural y el Colegio N.º 5080 “Dr. Antonio de Castro” ex Colegio Nacional.
Salta Hoy
10 / 11 / 2026
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La apertura está prevista a las 10:00 en el Anfiteatro de la Usina Cultural.
La propuesta presencial reunirá a más de 27.000 estudiantes de 197 instituciones del área metropolitana y General Güemes.
Universidades, institutos, centros de formación profesional y fuerzas de seguridad presentarán sus opciones educativas y laborales.
En simultáneo, habrá jornadas institucionales en el resto de la provincia y una plataforma virtual para más de 20.000 jóvenes.
En total, la iniciativa llegará a 434 establecimientos y más de 47.000 estudiantes salteños.