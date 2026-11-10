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Crimen en Vaqueros: El presunto homicida es hijo del locador de la casa

El violento caso ocurrió este lunes a las 6:00, en el barrio San Nicolás de Vaqueros, donde un hombre fue ultimado de dos balazos en la cara tras abrir la puerta de su domicilio.

Salta Hoy

10 / 11 / 2026

 

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Radio Salta confirmó que el hombre asesinado había estado viviendo en el norte de la provincia y se había trasladado a Vaqueros donde residía con su esposa hace dos años. 

“Esta mujer fue su abogada defensora en causas penales pasadas relacionadas con estupefacientes”, explicó a esta emisora una fuente informativa. 

También se investiga si se había mudado a Vaqueros huyendo de conflictos en el norte de la provincia.

La víctima había alquilado la vivienda a través del padre del principal sospechoso, y se supo que víctima y victimario tenían una relación de amistad. 

El agresor fue detenido ayer cerca de las 11:00 en la zona céntrica de Salta Capital, tras ser buscado por la policía en las distintas propiedades de su padre. 

Aunque se encuentra a disposición de la Justicia, los investigadores continúan la búsqueda del arma homicida, posiblemente calibre 22. 

La audiencia de imputación está prevista para este miércoles, mientras se esperan los testimonios de la viuda, para determinar si existían amenazas previas. 


 

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