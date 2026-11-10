Una mujer mató a su marido en Tartagal tras 18 años de violencia intrafamiliar y denuncias

Una mujer de 39 años se defendió y atacó con un cuchillo a su marido provocándole una herida en el tórax que derivó en su muerte.

El hecho ocurrió tras 18 años de violencia y múltiples denuncias formales radicadas desde 2019, según relató la propia agresora en protestas durante el mes de septiembre en la Ciudad Judicial de Tartagal.

En aquella oportunidad, las autoridades judiciales le llegaron a argumentar insólitamente, que su denuncia realizada en abril había "expirado" o perdido vigencia.

A pesar de haber sufrido graves lesiones físicas, como fracturas y pérdida de piezas dentales, y de denunciar el maltrato hacia sus hijos, la mujer había sido excluida de su hogar en abril tras una contradenuncia del hombre.

La ahora sospechosa, que portaba un cuchillo debido a las constantes amenazas y se defendió tras ser encontrada en la vía pública, quedó inmediatamente detenida junto a una de sus hermanas.