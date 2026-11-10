Vialidad recuperará tramos clave de la Ruta Nacional 9/34 antes de fin de año

Así confirmó los avances en las tareas sobre la Ruta Nacional 9/34, específicamente en el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán. Según indicó el funcionario, restan "unos 10 kilómetros, 8 kilómetros para llegar hasta el final de esta etapa", por lo que "antes de fin de año habremos recuperado esos 27 kilómetros tan demandados".

En relación al proyecto de la autopista, Casas explicó que es «inminente el inicio sobre la misma» y que las labores comenzarán con la "duplicación de los puentes" sobre los ríos Rosario, Yatasto y Naranjo.

Asimismo, al ser consultado por la calidad de las intervenciones en el tramo Metán - Rosario de la Frontera, llevó tranquilidad señalando que se aplican dos capas de repavimentación de entre 6 y 7 centímetros, lo que otorgará una vida útil de "los próximos 10 o 15 años".

Por otro lado, se refirió a las obras en el puente Vaqueros, donde tras el traslado de la estructura histórica se habilitó el ingreso a la localidad por la primera rotonda y se trabaja en las bases del segundo puente antes de la temporada de lluvias.

Respecto a los recursos para sostener los frentes de trabajo, Casas ratificó que «hemos podido agilizar muchísimo ese tema, la verdad que estamos prácticamente al día» con los certificados de obra y anticipos financieros.

De cara a la temporada turística, Casas aseguró que se reforzarán las tareas de mantenimiento en las rutas 68 y 40. Sobre el cruce de las rutas 40 y 68 en el acceso a Cafayate, reconoció que «es uno de los desafíos del próximo año poder avanzar con alguna intervención que permita darle mayor jerarquía y mayor seguridad», aunque aclaró que «no tenemos todavía previsión presupuestaria» para dicha obra.

“Hay un proyecto presentado por el senador mandato cumplido Juan Carlos Romero para esa intersección de la 68 y la 40, que tenemos que ver cómo la podemos financiar”, explicó.