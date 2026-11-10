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Salta celebra la Semana de la Tradición

Hasta el 14 de noviembre habrá propuestas gratuitas, encuentros de investigación, intervenciones artísticas y una gala con invitados especiales.

Salta Hoy

10 / 11 / 2026

 

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La propuesta reunirá al Ballet Folklórico de la Provincia de Salta, la Orquesta Infanto Juvenil, la Academia Güemesiana y destacados exponentes de la danza y la música folklórica.

A través de distintas actividades, se busca promover el reconocimiento del patrimonio cultural, el intercambio entre generaciones y la reflexión sobre las expresiones tradicionales y su proyección en la escena contemporánea.

Para consultar la programación completa y obtener más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de la Secretaría de Cultura: culturasalta.gov.ar.

Al respecto, Daniel Espoz, coreógrafo y director del Ballet Folclórico de la Provincia dijo que Salta vivirá una intensa agenda cultural en el marco de la Semana de la Tradición, con actividades centradas en la música, la danza y el folclore para todas las edades.

Detalló que el programa incluye capacitaciones de zamba carpera y conversatorios con destacados referentes del folclore provincial y nacional.

Las actividades se desarrollan en la Casa de la Cultura y en el Museo de Antropología de Salta, con propuestas abiertas a la comunidad.

El cierre de la semana será el sábado 14 de noviembre a las 21:00 en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura.

La gala de cierre contará con la actuación de la Orquesta Juvenil, parejas expositoras de renombre nacional y la participación especial de Emanuel Ayala, ganador del rubro solista vocal de canto en el Pre Cosquín.

Desde la organización destacaron la presencia de figuras consagradas que compartirán sus conocimientos a lo largo de todas las jornadas festivas.

 

 

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