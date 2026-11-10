Comentó que el poncho realizado en lana de oveja fue teñido con productos naturales.

Indicó que él es la segunda generación de tejedores. "Mi padre le hizo un poncho para el papa Juan Pablo II y yo mismo le hice uno para el papa Francisco”, recordó.

Y mencionó que toda la familia trabaja en la elaboración de los ponchos. “Por suerte somos muy conocidos y vendemos para varios países”, dijo.