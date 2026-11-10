"Me dieron ganas de llorar al ver mi trabajo en manos del Papa"
Así lo dijo por Radio Salta, Tero Guzmán, el artesano de Seclantás que fue contactado por la Universidad Católica Argentina para tejer y regalar un poncho al Santo Padre.
Salta Hoy
10 / 11 / 2026
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Comentó que el poncho realizado en lana de oveja fue teñido con productos naturales.
Indicó que él es la segunda generación de tejedores. "Mi padre le hizo un poncho para el papa Juan Pablo II y yo mismo le hice uno para el papa Francisco”, recordó.
Y mencionó que toda la familia trabaja en la elaboración de los ponchos. “Por suerte somos muy conocidos y vendemos para varios países”, dijo.