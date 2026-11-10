 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo y Luis Pérez

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

León XIV en Córdoba: "Vayan y sean santos en casa, en el trabajo y en las escuelas"

Lo dijo el papa León XIV en la homilía de la misa celebrada esta mañana en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, de la ciudad de Córdoba.

Salta Hoy

10 / 11 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Tuvo un especial recuerdo para con los santos y beatos argentinos.

"Son una muestra polifónica de  la santidad, los santos con acento argentino... Ellos transformaron el tiempo en oportunidad de buena noticia para lograr ser testimonio creíble del amor de Cristo”. Y mencionó especialmente al Cura Brochero.

"También cautivada la por la espiritualidad ignaciana, Maria Antonia de Paz y Figueroa, quien supo aunar la contemplación con el auxilio al prójimo", manifestó  el Sumo Pontífice.

Recordó en otra frase a Mama Antula y su máxima: "Andar donde Dios no es conocido".

También recordó a los beatos martirizados en la guerra civil española y especialmente los martirizados en los territorios de Salta y La Rioja.

Así recordó a Fray Mamerto Esquiú, al cardenal Eduardo Pironio y María del Tránsito Cabanillas.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO