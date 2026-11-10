[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Tuvo un especial recuerdo para con los santos y beatos argentinos.

"Son una muestra polifónica de la santidad, los santos con acento argentino... Ellos transformaron el tiempo en oportunidad de buena noticia para lograr ser testimonio creíble del amor de Cristo”. Y mencionó especialmente al Cura Brochero.

"También cautivada la por la espiritualidad ignaciana, Maria Antonia de Paz y Figueroa, quien supo aunar la contemplación con el auxilio al prójimo", manifestó el Sumo Pontífice.

Recordó en otra frase a Mama Antula y su máxima: "Andar donde Dios no es conocido".

También recordó a los beatos martirizados en la guerra civil española y especialmente los martirizados en los territorios de Salta y La Rioja.

Así recordó a Fray Mamerto Esquiú, al cardenal Eduardo Pironio y María del Tránsito Cabanillas.