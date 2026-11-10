Salta Canta y Baila: sigue abierta la inscripción al concurso provincial

El Gobierno de la Provincia de Salta mantiene abierta la convocatoria para participar de Salta Canta y Baila, el concurso provincial de canto y danza destinado a niñas, niños y jóvenes de entre 8 y 25 años. La iniciativa busca promover la participación artística en todo el territorio, generar oportunidades de formación y fortalecer el encuentro entre las distintas identidades culturales de Salta.

La inscripción es gratuita y está dirigida a personas nacidas y residentes en la provincia, que tengan entre 8 y 25 años al 1 de junio de 2026. El certamen contempla dos categorías: Infantil, para participantes de 8 a 15 años, y Juvenil, de 16 a 25 años, con distintas modalidades de participación en canto y danza.

En canto, podrán presentarse solistas o grupos de dos a cinco integrantes, sin restricciones de género musical. Se podrán interpretar canciones de folklore, pop, rock, baladas y otros estilos, utilizando una pista musical y con una duración máxima de un minuto y medio.

En danza, las propuestas se dividirán en Folklore Tradicional y Danza Libre. La primera modalidad contempla parejas y grupos de hasta seis parejas, tanto en la categoría Infantil como en la Juvenil. Por su parte, la Danza Libre, que permite combinar estilos y ritmos, estará habilitada para participantes de la categoría Juvenil, tanto en modalidad individual como grupal, con un máximo de seis integrantes.

Cada participante podrá inscribirse en una sola disciplina, canto o danza. Quienes opten por danza deberán elegir uno de los estilos establecidos en el reglamento.

El concurso comenzará con las instancias municipales, previstas entre noviembre y diciembre de 2026, que se desarrollarán en cada municipio o en sedes compartidas por localidades cercanas. Posteriormente, tendrán lugar las etapas departamentales o regionales y la Gran Final Provincial se realizará en 2027.

Los premios contemplan diferentes instancias. Quienes resulten ganadores de la etapa municipal recibirán una remera y un certificado digital. Los seleccionados para las instancias departamentales o regionales obtendrán una mochila, una gorra y un certificado digital, además de acceder al Campus Federal Salta, una propuesta de dos días de formación con maestros de danza y canto popular, intercambio y actividades destinadas a promover la integración territorial y la diversidad cultural.

Durante la presentación del certamen, el secretario de Cultura, Diego Ashur Más, destacó que uno de los principales reconocimientos para quienes superen las instancias regionales y lleguen a la final será la posibilidad de incorporarse al circuito de festivales provinciales previsto para 2027. En este sentido, señaló que la participación de jóvenes artistas en las grillas de estos encuentros, compartiendo escenarios con figuras de trayectoria, constituye una oportunidad para acompañar el surgimiento de nuevas voces y expresiones artísticas de la provincia.

La inscripción podrá realizarse de manera presencial en municipios y escuelas, o mediante el formulario habilitado y difundido por los canales oficiales de la Secretaría de Cultura. Los interesados podrán consultar las bases y condiciones en el sitio web culturasalta.gov.ar y en las redes sociales de @culturasalta en Instagram, TikTok y X.

Para completar el trámite se deberá presentar la ficha de inscripción, una fotocopia del DNI y, en el caso de participantes menores de 18 años, la autorización firmada por su padre, madre o tutor, junto con la documentación requerida. Asimismo, se deberá firmar la autorización para el uso de imagen y audio.

Los formularios de inscripción, las bases y condiciones y la nota de autorización para menores de edad se encuentran disponibles para su consulta en culturasalta.gov.ar y redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura.

Para solicitar más información, los interesados en participar pueden comunicarse al correo salta.cantaybaila@gmail.com o por WhatsApp al 387 560-5777.