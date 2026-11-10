Salta recibe Argentina Space 2026

Salta se prepara para recibir a protagonistas de la industria espacial y acercar al norte argentino los debates sobre innovación, tecnología y desarrollo. Durante tres jornadas, Argentina Space 2026 pondrá en común experiencias y proyectos que vinculan la actividad espacial con sectores como la minería, el agro, la energía y las telecomunicaciones.

El evento se realizará a partir de mañana miércoles 11 al 13 de noviembre, desde las 8:30, en el Centro de Convenciones. La entrada es gratuita con inscripción previa en www.argentinaspace.com.

Entre los invitados se destacan Jesús Charles, director de vuelo del primer alunizaje comercial exitoso; Lucas Paganini, científico argentino que lidera el Telescopio Espacial Roman de la NASA; y el equipo que desarrolló ATENEA, el microsatélite argentino seleccionado para participar en la misión Artemis II.

La propuesta también incluirá rondas de negocios, exposiciones, un hackathon y la final del Desafío Rover, donde equipos universitarios competirán con robots de exploración.

Con el acompañamiento de la Municipalidad, Salta será escenario de un encuentro que conecta el conocimiento con nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo para la región.