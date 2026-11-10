Salta es nuevamente finalista de un programa nacional de innovación educativa

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Modernización y Servicios Públicos, informa que el proyecto salteño EcoDestil fue seleccionado entre los cinco finalistas de Solve for Tomorrow, el programa educativo de Samsung que propone a estudiantes desarrollar soluciones para problemas de sus comunidades mediante la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática.

La propuesta es desarrollada por los estudiantes Xiomara Durán, Katherine Palmas y Benjamín Costilla, junto al docente Juan Pedro Vega Cruz, del Colegio Secundario Rural Mediado por TIC Nº 5240, del paraje El Retiro ubicado a más de 85 kilómetros de Pichanal.

El equipo trabaja en un sistema de tratamiento y desmineralización del agua, mediante la aplicación de herramientas tecnológicas para reducir su contenido de sales y sodio y contribuir a su aprovechamiento para el consumo humano.

En esta edición, el programa recibió 522 ideas de estudiantes de 170 escuelas del país. De ese total, 50 propuestas avanzaron a la semifinal. Salta fue la provincia con mayor cantidad de proyectos semifinalistas, con 12 iniciativas de escuelas de siete municipios.

Al respecto, el secretario de Modernización y Servicios Públicos, Martín Güemes, expresó que “es muy satisfactorio que Salta vuelva a estar representada entre los cinco equipos destacados del país. Este logro demuestra que el talento no tiene código postal y que en nuestras escuelas rurales hay jóvenes con ideas capaces de transformar su realidad”.

Asimismo, señaló que es política de la gestión fortalecer el acompañamiento a estudiantes y docentes, motivarlos y generar oportunidades para que puedan desarrollar su potencial. “Que una escuela rural de Pichanal llegue a esta instancia nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir acercando la tecnología y la innovación a cada rincón de la provincia”, agregó.

Güemes recordó que en octubre visitó a los estudiantes junto a la directora de Inclusión Digital, Rocío Linares. Durante el encuentro con la coordinadora Rosario Andino, el docente y los jóvenes, conocieron los avances de la propuesta y los desafíos del equipo, y los alentaron a continuar trabajando de cara a la siguiente etapa del certamen.

Camino a la final

Los cinco equipos seleccionados avanzaron a la etapa de Consolidación mediante un Bootcamp, en el que recibirán acompañamiento para fortalecer sus proyectos y preparar la presentación de sus soluciones.

La final se realizará el 26 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los equipos viajarán con los pasajes aéreos y la estadía cubiertos por Samsung Argentina. Allí presentarán sus propuestas y competirán por dispositivos tecnológicos Samsung de última generación.

El docente Juan Pedro Vega Cruz también fue reconocido a nivel nacional al quedar seleccionado entre los seis finalistas del premio Docentes que Inspiran 2026, una distinción a educadores que transforman vidas a través de la enseñanza.

Los otros proyectos finalistas

*De Mendoza, estudiantes de la Escuela Ejército Argentino 4-107, con el proyecto “Biocalor Escolar”.

*De San Luis, estudiantes de la Escuela Técnica N.º 28 “Juan Martín de Pueyrredón”, con “EducInclusiva IA”.

*De Buenos Aires, estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 2, con una propuesta para monitorear las napas y prevenir inundaciones.

*De Córdoba, estudiantes del IPEM 159 “Aristóbulo del Valle”, con “SISU”, una aplicación orientada al bienestar escolar.

El antecedente del triunfo salteño en 2025

En la edición 2025 de Solve for Tomorrow, Salta obtuvo el primer puesto nacional con Solar Pack, un proyecto desarrollado por estudiantes del Colegio N° 5086 Coronel Julio Sergio Jovanovics, de Campo Quijano.

La iniciativa consistió en una mochila equipada con tecnología solar para cargar dispositivos electrónicos y brindar iluminación en zonas rurales con dificultades de acceso a la electricidad.