DNI y pasaporte: el Registro Civil llega a barrio Limache

La descentralización municipal continúa desarrollándose en los barrios de la ciudad. En ese marco, este miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, el móvil del Registro Civil estará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Limache, con un nuevo Operativo de Identificación.

Los vecinos de la zona sur podrán realizar diferentes trámites, como la gestión de nuevos ejemplares, cambios de domicilio, pasaportes y actualizaciones de DNI para mayores y menores.

Los agentes del organismo provincial entregarán los turnos a partir de las 9, en el edificio ubicado en avenida Demetrio Herrera y Gaucho Méndez.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 387 226 6199.