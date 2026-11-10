 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo y Luis Pérez

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

DNI y pasaporte: el Registro Civil llega a barrio Limache

El móvil del Registro Civil estará este 11 y 12 de noviembre en la zona sur. Se podrán realizar trámites de nuevos ejemplares, cambios de domicilio, pasaportes y actualizaciones de DNI para mayores y menores. Los turnos se entregarán ambos días a partir de las 9. 

Salta Hoy

10 / 11 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La descentralización municipal continúa desarrollándose en los barrios de la ciudad. En ese marco, este miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, el móvil del Registro Civil estará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Limache, con un nuevo Operativo de Identificación.

Los vecinos de la zona sur podrán realizar diferentes trámites, como la gestión de nuevos ejemplares, cambios de domicilio, pasaportes y actualizaciones de DNI para mayores y menores.

Los agentes del organismo provincial entregarán los turnos a partir de las 9, en el edificio ubicado en avenida Demetrio Herrera y Gaucho Méndez. 

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 387 226 6199.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO