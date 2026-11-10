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Malvinas: registran las historias y recuerdos de las madres de los héroes salteños

La iniciativa forma parte del Plan de Reparación Histórica que lleva adelante la Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante el registro audiovisual y documental de testimonios vinculados con la Guerra de Malvinas. El trabajo busca visibilizar el rol de las madres y preservar las historias de sus hijos.

Salta Hoy

10 / 11 / 2026

 

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En el marco de las acciones del Plan de Reparación Histórica, el Gobierno de la Provincia dio inicio al registro de las semblanzas y memorias de las Madres de Malvinas. La iniciativa, impulsada y llevada a cabo desde el Archivo Provincial de la Memoria, busca recuperar y preservar sus testimonios para visibilizar el frente interno del conflicto bélico y fortalecer la construcción de la memoria colectiva.

En esta primera instancia fueron entrevistadas Elsa Socorro Villegas, madre del héroe de Malvinas José Agustín Villegas, y Valeria Ríos de Ramos, madre de Euleuterio Hilario Ramos. A través de sus relatos, ambas compartieron recuerdos de sus hijos, experiencias personales y el profundo significado que tiene mantener viva su memoria.

La responsable del Archivo Provincial de la Memoria, Alba Fernández, destacó el valor de estos registros: “El testimonio de la madre de un caído en la Guerra de Malvinas es de un valor histórico, humano y social irreemplazable. Traslada el conflicto bélico de una fecha abstracta y cronológica a un plano del dolor vivo y a la memoria colectiva. Humaniza la tragedia histórica y nos permite ver que detrás de cada soldado caído hay un hijo, un joven y una familia marcada por la pérdida y el dolor”.

Por su parte, Socorro Villegas agradeció el espacio de escucha y el trabajo del equipo que realizó la entrevista. Recordar a su único hijo, expresó, significa atravesar nuevamente el dolor de su ausencia, pero también reafirmar el orgullo de saber que dio su vida por la Patria. “Tengo claro que es un héroe, dio su vida por la Patria, estoy orgullosa”, manifestó.

En tanto, Valeria Ríos señaló que volver a contar la historia de su hijo significa abrir nuevamente el corazón y revivir recuerdos y sentimientos. También destacó la importancia de que su nombre y su entrega sean reconocidos: “Nuestros hijos no son solamente parte de nuestra historia familiar, son parte de la historia de todos los argentinos”.

Estos registros permitirán construir un Banco de Voces e Imágenes, en el marco del camino hacia los 50 años de la Guerra de Malvinas, con el propósito de poner en valor y preservar los testimonios de salteños que participaron en el conflicto bélico y de sus familias. Este archivo contribuirá a resguardar sus historias y experiencias para las futuras generaciones, fortaleciendo la memoria colectiva sobre Malvinas.

El registro audiovisual y documental fue posible gracias al trabajo colaborativo de las realizadoras audiovisuales Carolina Arias y Ester Crespo, junto al equipo del Archivo Provincial de la Memoria, que acompaña y desarrolla las entrevistas con especial cuidado y respeto por las vivencias de las madres.

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