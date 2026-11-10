Secuestran 20 motos en un operativo de Tránsito en zona sur

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el orden y la seguridad vial en la ciudad, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Tránsito, realiza operativos de control y fiscalización.

Esta mañana, se secuestraron 20 motos por falta de casco y documentación en un operativo en la Av. Ex Combatientes de Malvinas, a la altura de la concesionaria de Toyota, buscando ordenar la circulación.

Cabe destacar que las sanciones para los infractores son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones, con el fin de promover una mayor conciencia vial.

La Municipalidad continuará con estos operativos de carácter sorpresivo en distintos sectores de la ciudad.