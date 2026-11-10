Cuatro detenidos por venta de droga en Metán

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó un procedimiento en el marco de una causa por comercialización de drogas en barrios de Metán.

La investigación inició tras tareas de campo. En ese contexto, con los elementos reunidos, se allanaron dos viviendas en el barrio Los Laureles.

Dos hombres y dos mujeres mayores de edad quedaron detenidos. Además, se secuestró más de 400 dosis de cocaína, dinero en efectivo, elementos para fraccionamientos, entre otros.

Intervino la Fiscalía Penal 2.