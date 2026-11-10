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El seleccionado nacional femenino sub-16 de hockey realiza intensa concentración en Salta

El combinado albiceleste desarrolla su preparación en el Club Popeye, con prácticas y partidos de fogueo hasta el jueves 12 de noviembre.

Deportes

10 / 11 / 2026

 

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Salta es sede de una concentración federal del seleccionado femenino sub-16 de hockey sobre césped, que reúne a las principales promesas del país. En el Club Popeye, el plantel entrena, se prepara físicamente y disputa partidos para potenciar su desarrollo competitivo. La nota local la ponen Margarita Saravia, Aldana Calpanchay y María Paz Ramírez, las tres convocadas de la provincia.

El secretario de Deportes, Ignacio García Bes, acompañó a la delegación y destacó: “Estamos muy contentos de recibirlas. Es un logro importante para ustedes y una experiencia única para todos”.

Como parte de la agenda, el conjunto argentino enfrentará este martes, a las 20 horas, a la primera división del club anfitrión y el miércoles, a las 15:30, al combinado juvenil sub-19.

“Una vez más, tenemos la oportunidad de albergar al seleccionado nacional. Resulta muy gratificante que se siga apostando por Salta para estas jornadas que impulsan el crecimiento del deporte”, remarcó la presidenta de la Asociación Salteña de Hockey, Inés Bocanera.

Con esta acción, la provincia se consolida como plaza estratégica de grandes eventos.

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