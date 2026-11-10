El papa León XIV se reunió este martes por la tarde en la Catedral de Córdoba con seminaristas y religiosos, a quienes les agradeció "por el cariño con el que lo recibieron" y destacó: "Muchos de ustedes estaban con las manos en el aire, quizás para saludarme o para acompañar el canto. Estas son las manos que Jesús está buscando".

"Estas son las manos que Jesús está buscando, y tiene sus manos para continuar su misión", enfatizó.

Luego habló sobre la vocación religiosa y planteó: “¿Para qué estamos aquí?” y advirtió que es posible “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”.

Es por eso, que pidió volver a la Eucaristía, a la escucha de la Palabra y al encuentro personal con el Señor. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, subrayó.

Y reflexionó: “¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos”.

En esa línea señaló: "Fallamos cuando no hacemos el bien, cuando perdemos la paciencia, cuando callamos ante algo que deberíamos afrontar", por lo que "debemos conservar la humildad para dejarnos corregir".

Y aquí recordó: "El Señor sabía de qué barro estábamos hechos y aun así quiso contar con nosotros".

"No es una agencia humanitaria ni una ONG"

En otro pasaje de su discurso habló sobre el rol de la institución católica y aseveró: "La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG; la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta".

En ese punto, les dijo a los presentes: "Dios quiere contar con ustedes para hacer llegar su gracia desde La Quiaca hasta Ushuaia".

En un momento les habló a los seminaristas y les pidió “mirar con los ojos de Dios y dejarse evangelizar por su pueblo” e hizo hincapié en que las personas más humildes también tienen mucho para enseñar.

Además, destacó la sensibilidad social de la Iglesia argentina y citó una frase de su antecesor: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”. "Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco", añadió.

León XIV rezó con los fieles, que lo acompañaron con mucha emoción y alegría. Al menos 50 mil personas se acercaron para ver al Papa en la Cátedral cordobesa, cuyo próximo paso es tomar un vuelo a Buenos Aires, debido a que, a las 20.15 tendrá un encuentro y vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, CABA.