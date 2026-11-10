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Policías de Salta y Bolivia coordinan acciones preventivas en la zona de frontera

Autoridades de ambas fuerzas mantuvieron una reunión de trabajo en Salvador Mazza para coordinar acciones operativas, intercambiar información y establecer canales de comunicación ante hechos que se registren en jurisdicciones limítrofes.

Salta Hoy

10 / 11 / 2026

 

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La Policía de Salta mantuvo un encuentro de coordinación con autoridades de la Estación Policial Integral 1 de Bolivia, a cargo de Kramer Lara, para avanzar en acciones conjuntas de prevención y seguridad en la zona de frontera.

La reunión se realizó en el salón de la Comisaría Primera y fue presidida por el tercer jefe del Distrito de Prevención 4, Jorge Tacacho. Participaron también el subteniente María Monrroy, el suboficial segunda Silvia Peralta y el sargento mayor Hilda Rojas, por parte de la fuerza boliviana. Por la Policía de Salta estuvieron presentes el jefe de Comisaría Primera, Leonel Flores; el jefe del GIC, Lucio Mamani; la segunda jefa de Comisaría Primera, Patricia Amaya, y el jefe del Destacamento Alto Verde, Diego Cuellar.

Durante la mesa de trabajo se coordinaron acciones operativas para implementar en puntos estratégicos de ambos países y pautas de comunicación e intercambio de información ante hechos que puedan registrarse en las respectivas jurisdicciones.

Estas instancias de coordinación permiten mantener canales de comunicación entre ambas fuerzas y planificar intervenciones conjuntas en sectores limítrofes, en colaboración con los organismos que tienen competencia en materia de seguridad fronteriza.

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