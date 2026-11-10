Una misa sin lavado de pies para 75 presos y tres historias de vida

El encuentro se desarrollará desde las 8 de la mañana en el predio ubicado en la calle Bermúdez 2651. Allí, el Pontífice compartirá una ceremonia de media hora con los 75 presos que quedaron alojados luego de que el resto fuera trasladado al nuevo penal de Marcos Paz. Será una actividad de formato reducido, con la participación de integrantes de la Pastoral Carcelaria y autoridades penitenciarias.

La misa tendrá lugar en el gimnasio de la cárcel y no incluirá el tradicional lavado de pies. El momento central será la escucha de tres relatos de internos que encontraron en la religión un punto de apoyo durante el encierro. Elegidos por la Pastoral, los detenidos contarán cómo fue su acercamiento a la fe y qué lugar tuvo ese vínculo en los cambios que atravesaron.

Para llegar a Devoto, la comitiva partirá desde la Nunciatura Apostólica. El recorrido incluirá las calles Posadas, Cerrito, la avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la avenida General Paz, Beiró, Cervantes, Tinogasta, Pasaje Desaguadero y Pedro Lozano, con custodia de la Policía Federal Argentina durante todo el trayecto.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, recibirá a León XIV en la puerta del complejo, aunque no ingresará junto a él. Todo el operativo, a su vez, será seguido desde el Comando Unificado que funciona en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, sobre la calle Gelly y Obes, en Recoleta.

Puertas adentro, León XIV ingresará a un establecimiento dividido en cinco unidades residenciales: I, II, III, V y VI. En total, el penal tiene 49 pabellones, sin contar las áreas destinadas a servicios, educación, salud, trabajo y administración.

Las unidades I y II cuentan con cinco pabellones cada una. La Unidad III tiene seis, al igual que la Unidad V. La Unidad VI concentra 27 sectores de alojamiento repartidos entre la planta baja y tres pisos.

Hasta ahora, la capacidad del penal era de 1.186 plazas. En ese entramado, la Pastoral Carcelaria sostiene el contacto cotidiano con los detenidos y definió a los participantes del encuentro con León XIV.

La visita a Devoto abrirá la última jornada del Papa en Argentina

La actividad en el penal será la primera escala de León XIV el miércoles 11 de noviembre, en el cierre de su visita al país, luego de una agenda que incluyó encuentros con autoridades y referentes religiosos en la Ciudad de Buenos Aires, una misa en el Monumento de los Españoles, una visita al Pequeño Cotolengo Don Orione de Claypole, otra celebración en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y una vigilia con jóvenes en Palermo.

Desde Devoto, continuará hacia la provincia de Buenos Aires, donde celebrará a las 10 una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Más tarde, participará de una ceremonia de despedida a las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, antes de partir hacia Lima a las 14.