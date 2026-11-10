Orán: Prisión preventiva para 6 imputados por el robo de $50 millones

El auxiliar fiscal Carlos Alberto Salinas, bajo expresas directivas de la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la OfiJu, para resolver la prisión preventiva de cuatro hombres y dos mujeres imputados como presuntos coautores del delito de robo doblemente calificado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma, en concurso real, previsto en los artículos 167 inciso 2, 166 inciso 2, 55 y 45 del Código Penal.

La jueza de ese distrito, María Laura Toledo Zamora, luego de escuchar a las partes, hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva de los seis imputados.

La investigación encabezada por la fiscal penal Daniela Murúa, se inició a partir de la denuncia formulada por dos trabajadores, queel pasado 10 de agosto se encontraban realizando una recaudación de dinero para la empresa en la que prestaban servicios.

Según relataron, mientras circulaban por calle Alberdi al 700 de esa ciudad, fueron interceptados por varias personas que se movilizaban en un automóvil y que, mediante el uso de un arma de fuego, les sustrajeron aproximadamente 50 millones de pesos.

En el marco de las primeras diligencias se logró individualizar el automóvil presuntamente utilizado en el hecho y vinculado al primer imputado, quien fue detenido el 16 de agosto. En esa oportunidad también se secuestraron el vehículo y un teléfono celular que tenía en su poder.

A partir del análisis de cámaras públicas y privadas, los investigadores reconstruyeron los desplazamientos del vehículo antes y después del robo. A ello se sumaron la inspección del teléfono secuestrado y los informes remitidos por empresas de telefonía, que permitieron identificar nuevas líneas y establecer comunicaciones, coincidencias temporales y ubicaciones aproximadas de distintos dispositivos durante el período investigado.

Con los nuevos elementos reunidos y ante la presunción de posibles vínculos y una eventual distribución de tareas entre las personas investigadas, la fiscal Murúa solicitó al Juzgado de Garantías interviniente órdenes de allanamiento para 11 domicilios vinculados a la causa.

Los procedimientos se realizaron el jueves 1 de octubre y permitieron detener a tres hombres y dos mujeres. Además, se secuestraron numerosos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos 6 millones de pesos.

Desde la Fiscalía se indicó que la investigación continúa orientada a determinar con precisión la intervención que habría correspondido a cada una de las personas involucradas y a reunir los elementos necesarios para esclarecer integralmente el hecho.