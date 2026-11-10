Sáenz entregó 93 viviendas en Rosario de Lerma

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó esta mañana la entrega de 93 viviendas a familias de Rosario de Lerma, que de esta manera pudieron acceder a su casa propia y comenzar una nueva etapa.

El complejo forma parte de las obras habitacionales que el Gobierno de Salta decidió sostener y reactivar con recursos provinciales, luego de la interrupción del financiamiento nacional. En este caso, la Provincia asumió la continuidad de un proyecto originalmente nacional y garantizó su finalización para que las familias adjudicatarias pudieran acceder a sus hogares.

Con esta entrega, la gestión del gobernador Sáenz ya supera las 4.700 viviendas entregadas en distintos puntos de la provincia, a través del Instituto Provincial de Vivienda (IPV).

“Estas casas se construyeron con mucho esfuerzo y sacrificio. Hoy, 93 familias cumplen su sueño”, expresó el gobernador al iniciar su discurso, destacando la decisión del Gobierno provincial de dar respuesta al déficit habitacional que existe en toda Salta.

En relación con los criterios de adjudicación, señaló que pidió tener especialmente en cuenta la antigüedad de las familias inscriptas y aquellas que tienen entre sus integrantes personas con discapacidad. Destacó que los adjudicatarios llevaban más de 15 años de espera y, en algunos casos, incluso mucho más tiempo. “Si hay algo que me emociona es tener la posibilidad de entregarle la llave a una familia, la llave de su techo propio, la llave de su sueño hecho realidad”.

El Gobernador también se refirió a la interrupción del financiamiento nacional para la construcción de viviendas y a la decisión de hacerse cargo de los recursos necesarios para completar la obra. Recordó que, cuando los trabajos tenían un avance cercano al 50%, el Gobierno provincial intervino para evitar que quedaran inconclusos y garantizar que las familias pudieran acceder a sus casas.

En ese contexto, cuestionó las políticas nacionales que, según manifestó, “no contemplan las particularidades y necesidades del interior del país”. Como ejemplo del esfuerzo provincial para sostener las obras de infraestructura, recordó los trabajos realizados sobre la Ruta Provincial 23, que conecta Rosario de Lerma con Cerrillos.

“¿Se acuerdan cómo estaba esta ruta? Estaba destrozada, hoy, con orgullo, podemos decir que esta gestión la puso en condiciones y que de Rosario de Lerma a Cerrillos tenemos una ruta espectacular, como ustedes se la merecen. Con fondos provinciales, porque priorizamos lo que ustedes necesitan para que vivan con dignidad”.

Por otra parte, Sáenz reafirmó que la política habitacional de su gestión continuará llegando a todos los municipios y parajes de la provincia, incluidos los más alejados. En ese sentido, vinculó el reclamo de federalismo que sostiene ante el Gobierno nacional con la responsabilidad de garantizarlo también dentro de Salta.

“Si reclamo federalismo a nivel nacional, lo tengo que practicar en mi provincia. Nuestra provincia está compuesta por 24 departamentos y 60 municipios, donde viven salteños que merecen las mismas oportunidades, que tienen las mismas necesidades, las mismas esperanzas y los mismos sueños”.

Finalmente, destacó el crecimiento de Salta a pesar de las dificultades económicas y los distintos desafíos atravesados, y ratificó su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo de la provincia. “Salta está creciendo, independientemente de los avatares, de las políticas nacionales que nos golpean, de la pandemia y de tantas cosas que pasamos juntos. Salta está creciendo y va a seguir creciendo”.

Y concluyó: “el día que me vaya, les voy a dejar los cimientos para que quienes vengan puedan seguir haciendo crecer a Salta y garantizar que todos y cada uno de los salteños puedan vivir dignamente”.

Las viviendas

El nuevo complejo habitacional está ubicado en el sector norte de la ciudad y forma parte de un proyecto que contempla no solo la construcción de las unidades, sino también la infraestructura necesaria para garantizar su integración a la trama urbana y el acceso a los servicios esenciales.

Las viviendas tienen una superficie cubierta de 62 metros cuadrados y están distribuidas en estar-comedor, cocina-lavadero, dos dormitorios y baño completo. Del total, cuatro unidades fueron adaptadas para responder a necesidades específicas de accesibilidad.

El conjunto cuenta con redes de agua potable, cloacas, electricidad y gas natural, además de obras de cordón cuneta, veredas peatonales, enripiado y conexiones domiciliarias. También se realizaron trabajos complementarios y de forestación para mejorar el entorno del nuevo barrio.

La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda, Laura Caballero, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio para completar las viviendas y concretar la entrega a las familias adjudicatarias. Señaló que no se trata solamente de entregar 93 unidades habitacionales, sino de hacer realidad el sueño de 93 familias que esperaron durante años por su casa propia.

En este sentido, resaltó la decisión política del gobernador Gustavo Sáenz de garantizar la finalización de las obras con fondos provinciales, pese a que originalmente contaban con financiamiento nacional. “Vamos a seguir trabajando en este sentido, porque es política de este Gobierno seguir construyendo casas en todos los municipios, para todos los salteños”, afirmó.

Por su parte, el intendente Sergio Ramos valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y la gestión del Gobernador en defensa de los intereses de Salta. “Tenemos un Gobernador que defiende a los salteños. Ponerse frente al Gobierno nacional y conseguir cosas es algo que hay que destacar”, expresó, y convocó a continuar trabajando por más obras y oportunidades para los habitantes de la provincia.

Luego de los discursos se realizó la entrega de carpetas y llaves de las nuevas viviendas a las familias adjudicatarias.

La ceremonia contó con la participación de funcionarios provinciales, municipales, legisladores y familias beneficiadas.