Visita histórica: Más de 400 mil fieles recibieron al papa León XIV en Córdoba

En el aeropuerto fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el cardenal Ángel Rossi.

Tras el saludo protocolar y un momento con los niños en la pista, el Pontífice se trasladó al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El predio aeronáutico ya congrega a más de 400 mil personas y las autoridades prevén una concurrencia cercana al millón de fieles.

La jornada cuenta con un estricto operativo de seguridad coordinado por la ministra Alejandra Monteoliva y la comitiva nacional.

Posteriormente, el Santo Padre regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles.

León XIV bajó del avión y saludó a los niños que lo esperaban en Córdoba