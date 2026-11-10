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Visita histórica: Más de 400 mil fieles recibieron al papa León XIV en Córdoba

En el marco de su tercer día de visita oficial en la Argentina, el Sumo Pontífice arribó este martes a la provincia de Córdoba.

Salta Hoy

10 / 11 / 2026

 

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En el aeropuerto fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el cardenal Ángel Rossi.

Tras el saludo protocolar y un momento con los niños en la pista, el Pontífice se trasladó al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El predio aeronáutico ya congrega a más de 400 mil personas y las autoridades prevén una concurrencia cercana al millón de fieles.

La jornada cuenta con un estricto operativo de seguridad coordinado por la ministra Alejandra Monteoliva y la comitiva nacional.

Posteriormente, el Santo Padre regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles.

León XIV bajó del avión y saludó a los niños que lo esperaban en Córdoba

 

 

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