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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

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Punto de Encuentro

Periodístico

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Una mujer resultó herida en un vuelco en la zona sur de la ciudad

El siniestro vial ocurrió esta mañana en Barrio Los Molles, ubicado al lado de Barrio Los Odontólogos, frente a Barrio San Carlos.

Salta Hoy

11 / 11 / 2026

 

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[Foto gentileza oyentes de Radio Salta]

La conductora -quien habría sacado su carnet de conducir hace poco tiempo- tuvo que ser retirada por la policía del automóvil y derivada al hospital en ambulancia del Samec.

Por motivos que se tratan de establecer, la mujer aceleró, subió a la vereda, chocó contra un árbol y terminó volcando. 

Vecinos de la zona aseguran que por esos barrios circulan los vehículos a altísimas velocidades.


 

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