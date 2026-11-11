Una mujer resultó herida en un vuelco en la zona sur de la ciudad

[Foto gentileza oyentes de Radio Salta]

La conductora -quien habría sacado su carnet de conducir hace poco tiempo- tuvo que ser retirada por la policía del automóvil y derivada al hospital en ambulancia del Samec.

Por motivos que se tratan de establecer, la mujer aceleró, subió a la vereda, chocó contra un árbol y terminó volcando.

Vecinos de la zona aseguran que por esos barrios circulan los vehículos a altísimas velocidades.



