Una mujer resultó herida en un vuelco en la zona sur de la ciudad
El siniestro vial ocurrió esta mañana en Barrio Los Molles, ubicado al lado de Barrio Los Odontólogos, frente a Barrio San Carlos.
Salta Hoy
11 / 11 / 2026
VER GALERÍA
[Foto gentileza oyentes de Radio Salta]
La conductora -quien habría sacado su carnet de conducir hace poco tiempo- tuvo que ser retirada por la policía del automóvil y derivada al hospital en ambulancia del Samec.
Por motivos que se tratan de establecer, la mujer aceleró, subió a la vereda, chocó contra un árbol y terminó volcando.
Vecinos de la zona aseguran que por esos barrios circulan los vehículos a altísimas velocidades.