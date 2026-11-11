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De Devoto a Luján: La intensa jornada final del papa León XIV en Argentina

Tras una visita de media hora al penal de Devoto, el Sumo Pontífice oficia una misa en Luján ante 2,5 millones de personas y finalizará con su partida hacia Perú desde Ezeiza. Video VIVO

Salta Hoy

11 / 11 / 2026

 

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En el último día de su visita a la Argentina, el papa León XIV inició la jornada con un emotivo paso por la cárcel de Villa Devoto, donde escuchó testimonios de fe y redención de personas privadas de su libertad.

Tras recibir obsequios confeccionados por los propios internos y transmitirles un mensaje de esperanza, el Sumo Pontífice concluyó la ceremonia para dirigirse hacia la ciudad de Luján.

Allí, las autoridades estiman una concurrencia masiva de entre dos y dos millones y medio de fieles para presenciar la histórica misa final frente a la Basílica. 

Con esta celebración en territorio bonaerense, León XIV cerrará su gira por el país antes de abordar su vuelo hacia Perú desde el aeropuerto de Ezeiza.

Noticia completa en Diario El Tribuno

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