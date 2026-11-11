De Devoto a Luján: La intensa jornada final del papa León XIV en Argentina

En el último día de su visita a la Argentina, el papa León XIV inició la jornada con un emotivo paso por la cárcel de Villa Devoto, donde escuchó testimonios de fe y redención de personas privadas de su libertad.

Tras recibir obsequios confeccionados por los propios internos y transmitirles un mensaje de esperanza, el Sumo Pontífice concluyó la ceremonia para dirigirse hacia la ciudad de Luján.

Allí, las autoridades estiman una concurrencia masiva de entre dos y dos millones y medio de fieles para presenciar la histórica misa final frente a la Basílica.

Con esta celebración en territorio bonaerense, León XIV cerrará su gira por el país antes de abordar su vuelo hacia Perú desde el aeropuerto de Ezeiza.

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