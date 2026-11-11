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Quebrada del Toro: Choque frontal entre una camioneta minera y una EcoSport 

El accidente ocurrió esta mañana cerca de las 7:30 en la Ruta Nacional 51, pasando el Viaducto del Toro.

Salta Hoy

11 / 11 / 2026

 

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[Foto gentileza oyente de Radio Salta]

Una camioneta utilitaria Ford EcoSport en una curva se abrió demasiado y terminó impactando el lateral de la camioneta de una empresa minera que se desplazaba en sentido contrario.

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos, reportándose únicamente daños materiales en el lugar. 

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