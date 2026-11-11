Conmoción en la zona norte por la muerte de una mujer en avenida Constitución
Todo indica que se trataría de una decisión personal.
Salta Hoy
11 / 11 / 2026
[Imagen ilustrativa]
La mujer de 30 años fue encontrada sin vida anoche, cerca de las 20:00, por sus familiares en el interior de una vivienda ubicada en la avenida Constitución al 300, en la zona norte de la capital salteña.
El hallazgo generó gran repercusión y comentarios en las redes sociales, provocando alarma entre los vecinos del lugar.
Ante el deceso, intervino por protocolo la Fiscalía Especializada en Femicidios, lo que llevó a los residentes a interpretar inicialmente que se trataba de un asesinato.
Sin embargo, hasta el momento las evidencias indican que no hubo intervención de terceros y que se trató de un cuerpo encontrado pendiente en el domicilio.