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Conmoción en la zona norte por la muerte de una mujer en avenida Constitución

Todo indica que se trataría de una decisión personal.

Salta Hoy

11 / 11 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

La mujer de 30 años fue encontrada sin vida anoche, cerca de las 20:00, por sus familiares en el interior de una vivienda ubicada en la avenida Constitución al 300, en la zona norte de la capital salteña. 

El hallazgo generó gran repercusión y comentarios en las redes sociales, provocando alarma entre los vecinos del lugar. 

Ante el deceso, intervino por protocolo la Fiscalía Especializada en Femicidios, lo que llevó a los residentes a interpretar inicialmente que se trataba de un asesinato. 

Sin embargo, hasta el momento las evidencias indican que no hubo intervención de terceros y que se trató de un cuerpo encontrado pendiente en el domicilio. 

 

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