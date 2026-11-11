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Mensaje del papa León XIV en Luján: “Argentina levántate y camina”

El Papa León XIV presidió esta mañana la última misa en territorio argentino y lo hizo ante una cálida multitud estimada en unas 3 millones de personas.

Salta Hoy

11 / 11 / 2026

 

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Ataviado con los colores celeste y blanco de la bandera nacional y el manto de la Virgen de Luján, se encomendó a la protección de la advocación de Luján.

“Mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame en la misión apostólica que Dios me encomendó y guía al Pueblo Argentino en su peregrinar ”, expresó.

“Seamos sinceros y reconozcamos nuestras faltas”, expresó León XIV. Y al referirse a la necesidad de la vuelta a la caridad indicó “Pidamos perdón por aquel mendigo… que no quisimos mirar”.

“Necesitamos una brújula y una guía y la palabra de Dios es lámpara para nuestro camino”, manifestó el Sumo Pontífice.

“Jesucristo nos invita a su mesa ahí somos bienvenidos todos: especialmente los más necesitados: los hambrientos, los enfermos. los migrantes, los pobres y los presos”, afirmó.

“No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer al lado, tal cual lo hizo Maria junto a la cruz de su hijo... Sabemos que hay muchas dificultades -lo sabemos- pero el Señor siempre inspira con gestos heroicos de caridad: como el padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que cuida a su hijo en las largas noches de hospital o como el buen amigo que da su tiempo con el que lo necesita”, subrayó.

 

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