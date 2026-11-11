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Violencia social: Confirman homicidio simple en Tartagal

Son dos los detenidos e imputados por la muerte de un hombre tras la salida de un local bailable.

Salta Hoy

11 / 11 / 2026

 

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La justicia confirmó que la muerte de un hombre en Tartagal ocurrió tras iniciarse una pelea en las inmediaciones de un local bailable que continuó en la vía pública. 

Por el hecho hay dos detenidos de 31 y 35 años acusados de homicidio simple.

Según las investigaciones, la víctima falleció desangrada a causa de un shock hipovolémico producido por lesiones con arma blanca en grandes vasos. 

Los investigadores presumen que el violento episodio estaría relacionado con la diversión, el baile, el consumo de alcohol o una combinación de estos factores vinculados a la violencia social.

 

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