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Investigan el fallecimiento de una niña de 12 años en el Barrio 17 de Octubre

La menor se descompensó en su casa y no la pudieron reanimar.

Salta Hoy

11 / 11 / 2026

 

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Aproximadamente a las 22:00 horas, personal policial, del CIF y la unidad especializada en femicidios acudieron a la zona norte de la capital salteña, cerca de Ciudad del Milagro y del río Vaqueros. 

El operativo se desplegó tras la alerta de familiares por el deceso de una niña de 12 años en el interior de una vivienda. 

La menor, que al parecer padecía problemas de salud, fue asistida por sus familiares y por personal de una ambulancia del Samec que intentó reanimarla en el lugar. 

La justicia y la fiscalía ordenaron medidas para investigar si su estado de salud o alguna situación médica derivaron en el trágico fallecimiento. 

Los investigadores aclararon que el deceso no está vinculado a un hecho de violencia de género. 

 

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