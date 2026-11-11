El Papa bendijo a los presentes y agradeció el recibimiento que tuvo en nuestro país. "Me sentí como en casa", expresó.

El Pontífice destacó el trabajo de todos los miembros de la organización, que hicieron posible su visita al país, de nuestro "querido Papa Francisco".

“Que experimenten siempre y en todas partes la bendición de la Virgen María”, dijo al finalizar la última misa.