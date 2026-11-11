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Este martes hubo caos, violencia y saqueos en la frontera de Aguas Blancas y Bermejo

La reconfiguración del comercio, con ventas por redes sociales, puso a los bagayeros en pie de guerra.

Salta Hoy

11 / 11 / 2026

 

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Atacaron y vandalizaron oficinas de empresas de logística (Andreani y Flecha Cargas), y se enfrentaron con fuerzas de seguridad.

Una protesta de bagayeros detonó ayer disturbios, ataques a oficinas de dos empresas de logística y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

Cristian Aguilera,  el director de prensa de la policía comentó por Radio Salta como comenzaron los incidentes. 

Sostuvo que todavía no hay detenidos por los disturbios y que esta mañana volvieron a concentrarse los  manifestantes.

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