La legisladora nacional por Salta de La Libertad Avanza destacó la tranquilidad, la paz y el profundo sentido de los silencios transmitidos por el Sumo Pontífice.

Durante la entrevista a Radio Salta, señaló que el mensaje papal abarcó a todos los sectores del poder.

"León XIV instó a dejar de lado posturas extremas y a priorizar la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte, así como la reconstrucción del tejido social a través de los vínculos familiares y comunitarios", indicó.

Asimismo, reflexionó sobre la necesidad de que la política sirva verdaderamente a las personas y advirtió que el país se enfrenta a desafíos sociales complejos que requieren del compromiso conjunto de gobernantes y ciudadanos.

Y volvió a subrayar la importancia de reconstruir el tejido social herido. “Hoy tenemos a los chicos tirados en las guarderías y a los viejos en el geriátrico”

“De hecho tenemos una tasa muy alta de suicidios y los suicidios ocurren porque muchas personas se sienten solas", finalizó Flores.