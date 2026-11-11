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"El Papa nos habló a todos, no sólo a los políticos"

La diputada nacional Gabriela Flores analizó el mensaje papal y los desafíos políticos de la Argentina.

Salta Hoy

11 / 11 / 2026

 

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La legisladora nacional por Salta de La Libertad Avanza destacó la tranquilidad, la paz y el profundo sentido de los silencios transmitidos por el Sumo Pontífice. 

Durante la entrevista a Radio Salta, señaló que el mensaje papal abarcó a todos los sectores del poder.

"León XIV instó a dejar de lado posturas extremas y a priorizar la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte, así como la reconstrucción del tejido social a través de los vínculos familiares y comunitarios", indicó.

Asimismo, reflexionó sobre la necesidad de que la política sirva verdaderamente a las personas y advirtió que el país se enfrenta a desafíos sociales complejos que requieren del compromiso conjunto de gobernantes y ciudadanos. 

Y volvió a subrayar la importancia de reconstruir  el tejido social herido. “Hoy tenemos a los chicos tirados en las guarderías y a los viejos en el geriátrico” 

“De hecho tenemos una tasa muy alta de suicidios y los suicidios ocurren porque muchas personas se sienten solas", finalizó Flores. 

 

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