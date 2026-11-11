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Salta destacó su rol fundamental en la actividad espacial

Fue durante la apertura de Argentina Space, en el Centro de Convenciones de Salta. El ministro Roberto Dib Ashur destacó el potencial de la Puna, las capacidades científicas y la oportunidad de que la provincia impulse su propio desarrollo en la actividad espacial.

Salta Hoy

11 / 11 / 2026

 

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Durante la apertura de Argentina Space, en el Centro de Convenciones de Salta, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, destacó la posición estratégica de la provincia en el desarrollo de la actividad espacial y la importancia de aprovechar sus recursos y capacidades para generar oportunidades de crecimiento.

En su discurso, Dib Ashur planteó que Salta y la Argentina tienen el desafío de definir cómo aprovechar su potencial: convertirse en una economía de enclave, en la que los recursos sean extraídos y trasladados, o impulsar un modelo que permita desarrollar capacidades propias y generar beneficios para la región y el continente.

En ese sentido, señaló las condiciones particulares que ofrece la Puna salteña para la actividad espacial y la investigación científica, especialmente por las posibilidades de observación del cielo. También destacó la presencia de investigadores y las capacidades existentes en la provincia para formar parte del desarrollo de este ámbito.

El ministro remarcó que estas condiciones representan una oportunidad para que Salta tenga un papel activo en la actividad espacial, a partir de su ubicación estratégica, sus características naturales y sus recursos humanos. Durante la apertura, estuvo acompañado por la subsecretaria de Economía del Conocimiento, Lorena Trovatto, y por Cristina Campos, CEO de Shamana SRL, empresa organizadora del evento.
 

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