Analizan propuesta para mejorar el mantenimiento de espacios laterales en rutas nacionales

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, recibió al director del Distrito Salta de la Dirección Nacional de Vialidad, Federico Casas, y a referentes de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), la Sociedad Rural Salteña, la Federación de Entidades Rurales de Salta (FEDERSAL), la asociación civil CREA y Salta Forestal, para evaluar la factibilidad técnica y operativa de una propuesta presentada a los productores frentistas de las rutas nacionales 34/9, 16 y 50.

La iniciativa del organismo nacional contempla la realización de tareas de desmalezado y limpieza de cunetas para garantizar el adecuado escurrimiento del agua, junto con la siembra de pasturas o cultivos de cobertura de baja altura, con criterios conservacionistas. Estas acciones buscan estabilizar el suelo, reducir los procesos erosivos y mejorar las condiciones de mantenimiento de los espacios laterales de las trazas.

Durante la reunión también se analizaron los fundamentos técnicos del proyecto, que establece la necesidad de preservar la funcionalidad del sistema de drenaje y realizar un mantenimiento periódico sin intervenir la calzada, las banquinas ni los desagües existentes.

Los trabajos previstos permitirán la reducción de malezas perjudiciales para la actividad agropecuaria, la prevención de incendios durante la temporada estival, una mayor visibilidad para los conductores y mejores condiciones de seguridad vial.

El encuentro permitió poner en común los aspectos operativos de la iniciativa, así como observar las condiciones necesarias para su implementación, procurando compatibilizar el mantenimiento de la infraestructura vial con las actividades productivas de la provincia.