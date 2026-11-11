En Casa de Salta celebraron los 50 años de trayectoria musical de Raúl Palma

La Casa de Salta fue escenario de un emotivo encuentro para celebrar los 50 años de trayectoria artística de Raúl Palma, en una jornada que reunió a referentes de la cultura, artistas invitados y miembros de la comunidad salteña.

La actividad fue organizada por iniciativa de la agrupación de residentes salteños Sembrando Tradiciones, presidida por María Lidia Claro, y convocó a cerca de cien asistentes que participaron del homenaje al reconocido músico.

Durante el encuentro, Palma repasó distintas vivencias de sus cinco décadas de carrera y compartió con el público algunos de los hitos de su recorrido musical, entre ellos canciones como Salta es una mujer morena, Juan de la calle y En puntitas de pie.

La celebración también contó con presentaciones en vivo de destacados artistas salteños. Pancho Escalada ofreció un repertorio de chamamé, mientras que Litín Ovejero y Omar Roldán acompañaron la velada con zambas y chacareras.

El acto fue presidido por el delegado de la Casa de Salta, Juan Carlos Villamayor, quien destacó y agradeció la iniciativa de Sembrando Tradiciones para concretar este encuentro en la casa de todos los salteños.

Como parte del homenaje, se hizo entrega de un reconocimiento a Raúl Palma por su trayectoria y su valioso aporte a la música y al patrimonio cultural de Salta a lo largo de cinco décadas.