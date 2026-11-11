Controlaron un incendio de pastizales en la zona de Las Higuerillas

La Subsecretaría de Defensa Civil, mediante la Brigada Forestal, intervino para controlar un incendio de pastizales registrado ayer al mediodía en la zona de Las Higuerillas, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1574.

Los brigadistas trabajaron en el lugar junto a efectivos de la Policía de Salta y dotaciones de Bomberos Voluntarios del barrio Castañares, de la ciudad de Salta, y del cuartel General Manuel Belgrano, de General Güemes.

Las tareas incluyeron trabajos de sofocamiento y enfriamiento para lograr la extinción total de los focos ígneos. Como resultado, se registró una superficie afectada de aproximadamente 4 hectáreas y media.

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil destacaron la colaboración de los cuerpos de bomberos voluntarios que participaron del operativo.