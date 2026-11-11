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La Policía secuestró más de 13 mil dosis de droga en la provincia

Durante la última semana se realizaron 143 procedimientos en la vía pública y allanamientos. Además, 16 personas fueron detenidas en el marco de investigaciones por comercialización de estupefacientes.

Salta Hoy

11 / 11 / 2026

 

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El Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta, llevó adelante distintos procedimientos en el marco de las acciones de prevención e investigación de la comercialización de drogas.

Durante la última semana se concretaron 143 procedimientos en distintas jurisdicciones de la provincia, que incluyeron intervenciones en la vía pública y allanamientos. Como resultado, se secuestraron 13128 dosis de cocaína y 16 personas fueron detenidas.

Las investigaciones se originan a partir de distintas tareas de inteligencia y de denuncias ciudadanas realizadas a través de la plataforma de Denuncias Web, una herramienta que permite reportar de manera anónima posibles puntos de venta de drogas.

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