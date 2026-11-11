Irán declaró como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas

La República Islámica de Irán designó como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. La medida que empeora las relaciones entre ambos países es una respuesta a la decisión del gobierno de Javier Milei de haber declarado como enemiga a esa nación en alineamiento con las hostilidades impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”, advirtió el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní a través de un comunicado.

En ese pronunciamiento, Teherán dejó claro que la determinación de apuntar contra las Fuerzas Armadas argentinas tiene una relación directa con la decisión de la Casa Rosada de haber catalogado a la Guardia Revolucionaria islámica también como organización terrorista.

Esa decisión tomada en marzo pasado por la administración de La Libertad Avanza (LLA) fue calificada como “acto hostil” por parte del Ministerio de Exteriores iraní.

A través de un comunicado, el gobierno del país persa apuntó que la decisión se apoya en una legislación propia que estipula que los países que “cumplan o apoyen la decisión de Estados Unidos de América de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista están sujetos a reciprocidad”.

El gobierno de Javier Milei, declaró a finales de marzo último a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista, una decisión que, explicó por entonces, “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”.

Es más, la Casa Rosada había responsabilizado a la formación militar iraní de los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa misma ciudad, en 1994. Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hezbolá.

A comienzos de mes, Teherán designó también como grupo terrorista a la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas, además de clasificar al servicio de inteligencia británico exterior MI6 como “grupo hostil”.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó esa medida era la “respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán”.

Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria grupo terrorista en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump y la Unión Europea tomó una decisión similar este enero tras la represión de las protestas antigubernamentales de comienzos de año.