Allanan la casa de un exministro paraguayo por el caso Ueno Bank

El Ministerio Público de Paraguay allanó el martes la vivienda particular del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, en el marco de la investigación penal por la disolución de Ueno Bank.

El operativo se realizó en Asunción y estuvo a cargo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Durante el procedimiento se secuestraron documentos relacionados con la causa, computadoras, soportes digitales, dispositivos electrónicos y equipos correspondientes al sistema de cámaras de seguridad del domicilio.

Según informó la Fiscalía, todos los elementos fueron registrados y trasladados bajo cadena de custodia para preservar su integridad antes de los análisis y peritajes.

La investigación también alcanza al expresidente paraguayo Santiago Peña Palacios y al extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, quienes se encuentran imputados en el expediente

Entre los documentos incorporados a la causa figura una resolución fechada el 28 de julio de 2025. A través de ese acto, Fernández Valdovinos habría autorizado la colocación de 250.000 millones de guaraníes, unos 41,6 millones de dólares, pertenecientes a la Caja Fiscal en Ueno Bank, mediante certificados de depósito de ahorro.

El procedimiento forma parte de las medidas dispuestas por el Ministerio Público para esclarecer la colocación de fondos públicos y previsionales en la entidad bancaria y determinar si existieron responsabilidades penales.

