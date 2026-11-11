León XIV viajó a Perú con un fuerte mensaje para los periodistas

El papa León XIV llega este miércoles 11 de noviembre a Perú, luego de completar su visita a la Argentina. El pontífice tiene previsto aterrizar a las 17.30 en la Base Aeronaval del Callao, donde comenzará una visita apostólica de seis días que incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

El viaje tiene un significado especial para el Santo Padre, quien vivió durante dos décadas en territorio peruano y obtuvo la nacionalidad de ese país. Su regreso también pone nuevamente en primer plano uno de los mensajes que sostiene desde el inicio de su pontificado: la importancia de una prensa libre, comprometida con la verdad y capaz de denunciar las injusticias.

Aunque la agenda difundida por la Santa Sede no contempla una reunión específica con periodistas, León XIV ha expresado en distintas oportunidades su respaldo al trabajo de los medios de comunicación, especialmente al periodismo de investigación.

"Contar la verdad, luchar por la justicia y estar muy unidos"

Uno de sus primeros mensajes dirigidos a la prensa peruana tuvo lugar el 12 de mayo de 2025, durante su encuentro inicial con periodistas internacionales en el Aula Pablo VI del Vaticano.

En aquella oportunidad, el pontífice respondió a una consulta del periodista peruano Gunter Rave, enviado de Canal N y América Noticias.

"Siempre contar la verdad, luchar por la justicia y estar muy unidos siempre", expresó León XIV al referirse a la tarea de los comunicadores.

Durante ese mismo encuentro, el Papa también reclamó la liberación de periodistas encarcelados por buscar la verdad y pidió a los medios rechazar las narrativas que alimentan los conflictos bélicos.

Una advertencia sobre la libertad de prensa

El mensaje del pontífice adquirió mayor firmeza el 20 de junio de 2025, cuando se difundió una carta suya durante la presentación de la obra Proyecto Ugaz, en Lima.

En ese documento, León XIV advirtió sobre las consecuencias que tiene para una sociedad impedir el trabajo periodístico.

"Donde se silencia a un periodista, se debilita el alma democrática de un país", sostuvo.

También definió la misión de la prensa como la de "ser puentes entre los hechos y la conciencia del pueblo" y destacó que la libertad de prensa constituye un bien común irrenunciable.

Sus palabras estuvieron especialmente vinculadas con el trabajo de quienes investigaron los abusos cometidos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, organización que posteriormente fue suprimida por el Vaticano.

Entre los periodistas que participaron de esas investigaciones se encuentra Paola Ugaz, quien enfrentó acciones judiciales durante los años en que trabajó para revelar lo ocurrido.

"Necesitamos a los periodistas", escribió León XIV en aquella carta, en respaldo a quienes desarrollan investigaciones sobre hechos de interés público.

El propio Robert Francis Prevost, antes de convertirse en Papa, acompañó a víctimas y periodistas vinculados con las denuncias contra esa organización, primero desde su función episcopal y posteriormente como prefecto en Roma.

Una gira acompañada por 82 periodistas

La visita a Perú constituye la última etapa del recorrido sudamericano de León XIV, que comenzó el 6 de noviembre y también incluyó Uruguay y Argentina.

Un grupo de 82 periodistas acompaña al pontífice durante la gira y sigue de cerca las distintas actividades de su agenda.

Durante el vuelo hacia Montevideo, el Papa se acercó a los representantes de los medios y aseguró que nunca había dudado de la realización del viaje, pese a una intervención quirúrgica reciente.

En ese encuentro también presentó a Montse Alvarado como nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación.

La agenda del Papa en Perú

Tras su llegada al Callao, León XIV tiene previsto participar este miércoles, a las 19.45, de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El jueves 12 encabezará una actividad dedicada a los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano frente a la Catedral de Lima.

El viernes 13 visitará la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo, donde mantendrá un diálogo con representantes del ámbito universitario.

La visita concluirá el lunes 16 de noviembre, cuando el pontífice se despida de Perú y emprenda su regreso a Roma.

Durante el vuelo de regreso podría celebrarse la tradicional conferencia de prensa papal, una instancia en la que habitualmente los periodistas que acompañan al Santo Padre tienen la oportunidad de formular preguntas sobre distintos temas de actualidad.

De esta manera, León XIV regresa a un país profundamente vinculado con su historia personal y religiosa. Lo hace acompañado por un mensaje que trasciende la actividad eclesiástica y alcanza directamente al ejercicio del periodismo: defender la verdad, promover la justicia y proteger la libertad de prensa como un valor fundamental para la sociedad.