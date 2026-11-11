El Gobierno rechazó la medida de Irán contra las Fuerzas Armadas

El Gobierno rechazó este miércoles la decisión de Irán de declarar “organizaciones terroristas” a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. En un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que la medida es “una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas”.

La réplica argentina se debe a la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en respuesta a una medida del gobierno de Javier Milei contra la Guardia Revolucionaria iraní. La Cancillería iraní calificó esa decisión como un “acto hostil” y explicó que su respuesta se basa en el principio de reciprocidad y en una ley aprobada en 2019.

La designación alcanza a la Armada y a la Fuerza Aérea, pero no incluye al Ejército.Según el texto, las dos fuerzas están “subordinadas a la Constitución Nacional”, se dedican a la defensa de la soberanía y cumplen sus funciones “con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados”.

En el mismo comunicado, el Gobierno recordó que la Justicia argentina responsabilizó a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994. Además, cuestionó que Teherán siga sin colaborar con los tribunales argentinos: no cumple las órdenes internacionales de detención y les dio cargos de alta responsabilidad a personas que la Justicia argentina busca. “Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, señaló la Cancillería.

La Argentina le exigió otra vez a Irán que “coopere plenamente” con la Justicia y que entregue a los acusados. El Gobierno también reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas, expresó su solidaridad con sus familiares y con la comunidad judía argentina, y ratificó su rechazo a “toda forma de terrorismo”.

Además de responder a la decisión del Gobierno de incluir en marzo a la Guardia Revolucionaria iraní, Teherán replicó otra medida argentina: en enero, se declaró terrorista a la Fuerza Quds y se la había incluido en el RePET (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento). Aquella vez, el gobierno iraní advirtió que la medida “recibirá una respuesta adecuada”. En abril, el Gobierno expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Irán ya había tomado una medida parecida con otro país: a comienzos de noviembre declaró organizaciones terroristas a la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas, y calificó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como un “grupo hostil”.