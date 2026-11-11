El boxeo volverá a tener una noche de protagonismo en Salta de la mano de Tuki Box, que prepara una importante velada con 16 combates, de los cuales 15 serán amateurs y uno profesional. La actividad comenzará a las 21.30 y promete reunir a los principales exponentes de la disciplina en una jornada cargada de expectativas.

El plato fuerte será el enfrentamiento profesional entre Fernando "Bazoca" Suárez y el invicto santiagueño Mateo "Zorrito" Quiroga, quienes se medirán en la categoría supermosca. A esto se sumarán siete títulos Ambapa que estarán en disputa, jerarquizando una programación que tendrá como protagonistas a boxeadores de distintas categorías.

Sebastián Ramos, manager y promotor de Tuki Box, destacó el entusiasmo que genera la convocatoria. "La expectativa es tremenda por parte de los combatientes, pero también del mundo del boxeo salteño", expresó y resaltó que "si bien la última velada fue en junio pasado, el club Libertad se convirtió en la casa del boxeo, donde estamos acostumbrados a dar los combates más explosivos del norte".

Otro de los puntos fuertes del trabajo de Tuki Box es la formación de nuevos valores. Ramos hizo hincapié en el acompañamiento a juveniles y cadetes, destacando que se trata de púgiles con experiencia y proyección, a quienes se les brinda continuidad deportiva desde temprana edad.

Como muestra de ese trabajo, mencionó los resultados obtenidos por sus representantes en los recientes Juegos Evita disputados en Mar del Plata, donde consiguieron medallas de oro y plata. Entre ellos se encuentran Amín Flores, Tiziano Bianchi, Thiago Ruiz, Guadalupe Balcedo y Fany Vallejos.