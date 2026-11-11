Sáenz acompañó a los jóvenes en la ExpoFuturo 2026

El gobernador Gustavo Sáenz recorrió este miércoles ExpoFuturo 2026, que se desarrolla hasta hoy en la Usina Cultural y el colegio Dr. Antonio de Castro. La muestra reúne una amplia variedad de propuestas para que los estudiantes conozcan las carreras universitarias, las opciones de formación superior y las alternativas de capacitación profesional que ofrecen instituciones de Salta y de otras provincias.

Entre saludos, fotografías y conversaciones espontáneas, Sáenz compartió un momento con los jóvenes que visitaron la exposición. Dialogó con ellos, escuchó sus inquietudes y conoció sus intereses y expectativas frente a una etapa clave: la elección de sus futuros estudios y proyectos profesionales. También disfrutó junto a los estudiantes la propuesta de un concurso de baile, que sumó música y diversión al encuentro.

El mandatario además visitó los espacios de las universidades, institutos de formación y organismos participantes, donde se interiorizó sobre las propuestas académicas, las modalidades de cursado y las oportunidades de capacitación.

Los estudiantes, por su parte, pudieron consultar directamente con representantes de cada institución y explorar alternativas para continuar su formación una vez finalizada la escuela secundaria.

El gobernador estuvo acompañado por la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore y por la vicerrectora de Upateco, María de los Desamparados Talens Ángeles.

Expofuturo 2026

La muestra reúne a más de 30 instituciones de Educación Superior de gestión estatal y privada y a más de 24 establecimientos de Formación Profesional. Son más de 1500 las carreras existentes en Salta a través de universidades, institutos de nivel superior y de formación en oficios.

Entre las universidades participantes se encuentran la Universidad Nacional de Salta (UNSa) la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y la UPATECO. También están presentes instituciones que ofrecen carreras a distancia, como Kennedy, Morón, UCES, Blas Pascal, Siglo 21 y FASTA.

A la propuesta educativa se suma la Escuela de Emprendedores de la Municipalidad de Salta, que acerca herramientas para quienes desean iniciar o fortalecer un emprendimiento. Asimismo, participan instituciones vinculadas a la defensa y la seguridad, como el Colegio Militar de la Nación, el Servicio Penitenciario de la Provincia, la Policía de Salta, Gendarmería Nacional y la Armada Argentina.

La convocatoria presencial está destinada a más de 27.000 estudiantes de los dos últimos años de 197 instituciones secundarias de gestión estatal y privada, escuelas técnicas y establecimientos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) de Salta Capital, Cerrillos, Rosario de Lerma, La Caldera y General Güemes.

En simultáneo, se desarrollan las Jornadas Institucionales ExpoFuturo en los demás departamentos de la provincia. A través de esta modalidad, más de 20.000 estudiantes pueden conocer las alternativas educativas y de formación disponibles mediante una plataforma virtual que incorpora actividades de orientación para acompañar sus decisiones sobre la formación profesional.

Con ambas modalidades, ExpoFuturo 2026 llegará a 434 establecimientos educativos de toda Salta y tendrá un alcance superior a los 47.000 estudiantes.