Se anunció el inicio de la pavimentación de la Cuesta del Obispo con fondos provinciales

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que la Dirección de Vialidad de Salta ya trabaja en la pavimentación de los primeros tramos de la Cuesta del Obispo, sobre la ruta provincial 33, en una obra que contempla un total de 16 kilómetros. Aseguró que se trata de una inversión clave para potenciar el crecimiento de los Valles Calchaquíes, la producción y el turismo de la región.

Los trabajos para mejorar la infraestructura vial y la transitabilidad en la zona se realizan con fondos provinciales, operarios y maquinarias del organismo provincial. Sáenz indicó que se trata de una intervención estratégica para fortalecer la red vial en la provincia, mejorar la conectividad en la zona, beneficiar a sus sectores económicos y poner en valor un corredor escénico fundamental para el turismo interno, nacional e internacional.

El director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, informó que las tareas de las cuadrillas se organizan mediante jornadas continuas de varios días corridos en el lugar, seguidas por un período de descanso para los operarios. “Los trabajos están organizados con esa mecánica y frecuencia”, indicó el funcionario.