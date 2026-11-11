Rechazaron la eximición de prisión de la mujer detenida por la muerte de su expareja

La Fiscalía mantiene una calificación provisoria de homicidio calificado por el vínculo de pareja.

La defensa anunció que presentará pruebas sobre el contexto de violencia y pedirá prisión domiciliaria.

Según su hermana, la mujer había denunciado durante años hechos de violencia y reclamado protección para ella y sus hijos.

En septiembre, Balverdi se manifestó frente a la Ciudad Judicial de Tartagal; luego contó que la custodia policial se retiró pese a su pedido de que permaneciera.

El caso con el fatal desenlace ocurrió dos meses después de esa protesta.