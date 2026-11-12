Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo en gran parte de la provincia

La advertencia comprende tanto a las zonas de yungas del norte como a los valles, donde se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros.

Afectará al departamento San Martín, Yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria.

También los Valles de los departamentos Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

El fenómeno estará acompañado por posible caída de granizo, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.