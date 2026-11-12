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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Ciudad Judicial con puertas cerradas el lunes 16 de noviembre

En la jornada no habrá actividad en ninguno de los distritos judiciales por celebrarse el Día del Empleado Judicial.

Salta Hoy

12 / 11 / 2026

 

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Se mantienen activas únicamente las guardias mínimas y los juzgados o defensorías de turno para la atención de casos urgentes e impostergables.

La atención habitual en mesas de entrada y oficinas se retomará con normalidad el martes 17 de noviembre.

La jornada es feriado judicial en toda la provincia, según lo dispuesto por la Ley Nacional 26.674 y el calendario oficial del Poder Judicial de Salta.

 

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