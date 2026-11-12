Ciudad Judicial con puertas cerradas el lunes 16 de noviembre

Se mantienen activas únicamente las guardias mínimas y los juzgados o defensorías de turno para la atención de casos urgentes e impostergables.

La atención habitual en mesas de entrada y oficinas se retomará con normalidad el martes 17 de noviembre.

La jornada es feriado judicial en toda la provincia, según lo dispuesto por la Ley Nacional 26.674 y el calendario oficial del Poder Judicial de Salta.