Ciudad Judicial con puertas cerradas el lunes 16 de noviembre
En la jornada no habrá actividad en ninguno de los distritos judiciales por celebrarse el Día del Empleado Judicial.
Salta Hoy
12 / 11 / 2026
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Se mantienen activas únicamente las guardias mínimas y los juzgados o defensorías de turno para la atención de casos urgentes e impostergables.
La atención habitual en mesas de entrada y oficinas se retomará con normalidad el martes 17 de noviembre.
La jornada es feriado judicial en toda la provincia, según lo dispuesto por la Ley Nacional 26.674 y el calendario oficial del Poder Judicial de Salta.