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Gendarmes incautaron 108 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna

El procedimiento se concretó este miércoles en el paraje Senda Hachada, sobre el kilómetro 1.375 de la Ruta Nacional 34.

Salta Hoy

12 / 11 / 2026

 

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Durante la inspección, los efectivos advirtieron que el tanque estaba vacío y revisaron su interior. 

Allí encontraron cuatro mochilas con 102 paquetes de cocaína, que pesaron 108 kilos con 50 gramos. 

El conductor del vehículo fue detenido e incomunicado por orden de la Fiscalía Federal de Tartagal. 

También secuestraron el camión, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

 

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