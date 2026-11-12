Gendarmes incautaron 108 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna

Durante la inspección, los efectivos advirtieron que el tanque estaba vacío y revisaron su interior.

Allí encontraron cuatro mochilas con 102 paquetes de cocaína, que pesaron 108 kilos con 50 gramos.

El conductor del vehículo fue detenido e incomunicado por orden de la Fiscalía Federal de Tartagal.

También secuestraron el camión, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.